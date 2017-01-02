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نائب رئيس الوزراء التركي: العملية في سوريا ستستمر لحين توقف التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية لتركيا

publishing date: 02/01/2017 11:21:36
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نائب رئيس الوزراء التركي: العملية في سوريا ستستمر لحين توقف التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية لتركيا
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