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متحدث باسم الحكومة التركية :رئيس الوزراء سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة ضبط العلاقات الثنائية

publishing date: 02/01/2017 11:25:30
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متحدث باسم الحكومة التركية :رئيس الوزراء سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة ضبط العلاقات الثنائية
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