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نائب رئيس الوزراء التركي: حال الطوارئ ستستمر ما دامت هناك ضرورة

publishing date: 02/01/2017 11:33:57
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نائب رئيس الوزراء التركي: حال الطوارئ ستستمر ما دامت هناك ضرورة
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