شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
منوعات
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بالصورة: مغربية حاولت تهريب مراهق أفريقي في حقيبة سفرها!

publishing date: 02/01/2017 11:36:28
episodes
بالصورة: مغربية حاولت تهريب مراهق أفريقي في حقيبة سفرها!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
ألقت الشرطة الاسبانية القبض على مغربية حاولت تهريب مراهق أفريقيّ من الغابون إلى أوروبا داخل حقيبة سفرها.

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة الأسبانية على المراهق البالغ من العمر 19 عاماً داخل حقيبة الشابّة المغربية (23 عاماً)، عند حاجز حدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة من إسبانيا والتي تقع قرب مضيق جبل طارق.
الإعلان


يُشار إلى أنّ الشابّة المغربيّة ستُحاكم أمام القضاء الاسباني بتهمة تهريب للبشر.

الجدير ذكره، أنّ 1100 مواطناً أفريقياً حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، من المغرب من خلال حدود سبتة الأمر الذي أدى إلى اشتباكات عنيفة أمس.

Woman tried to smuggle migrant across border in a suitcase
مصدر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact