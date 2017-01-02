بالصورة: مغربية حاولت تهريب مراهق أفريقي في حقيبة سفرها!

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ألقت الشرطة الاسبانية القبض على مغربية حاولت تهريب مراهق أفريقيّ من الغابون إلى أوروبا داخل حقيبة سفرها.وفي التفاصيل، عثرت الشرطة الأسبانية على المراهق البالغ من العمر 19 عاماً داخل حقيبة الشابّة المغربية (23 عاماً)، عند حاجز حدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة من إسبانيا والتي تقع قرب مضيق جبل طارق.يُشار إلى أنّ الشابّة المغربيّة ستُحاكم أمام القضاء الاسباني بتهمة تهريب للبشر.الجدير ذكره، أنّ 1100 مواطناً أفريقياً حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، من المغرب من خلال حدود سبتة الأمر الذي أدى إلى اشتباكات عنيفة أمس.