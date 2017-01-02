وفد من حزب الله... في بنشعي

استقبل رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، في دارته في بنشعي، وفدا من "حزب الله" قدم له التهاني بالأعياد، ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حسين خليل ورئيس لجنة الارتباط في الحزب وفيق صفا.



وقد عقد اجتماع في حضور وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس وطوني سليمان فرنجية، تخلله بحث في كل القضايا على الساحة اللبنانية لاسيما قانون الانتخاب.

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