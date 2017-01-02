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مريض في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ للتبرع الاتصال على الرقم: 03-022584

publishing date: 02/01/2017 12:26:06
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مريض في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ للتبرع الاتصال على الرقم: 03-022584
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