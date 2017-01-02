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إقلاع الطائرة التي تقل جرحى وضحايا اعتداء اسطنبول في هذه الاثناء إلى مطار بيروت

publishing date: 02/01/2017 12:33:42
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إقلاع الطائرة التي تقل جرحى وضحايا اعتداء اسطنبول في هذه الاثناء إلى مطار بيروت
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