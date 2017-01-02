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منذ 19 ساعة
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اطلاق نار في عين الحلوة بسبب إشكال فردي

publishing date: 02/01/2017 13:20:39
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اطلاق نار في عين الحلوة بسبب إشكال فردي
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سمع إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة، وتين لاحقا انه ناتج عن اشكال فردي والعمل جار على حله. 
 
 
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