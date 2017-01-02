فنيانوس من المطار: الدول التي سهلت الاجرام سيطالها الارهاب

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أكد وزير الاشغال يوسف فنيانوس أن كل الدول التي سهلت للعمل الاجرامي الذي طال اسطنبول أمس سيصل اليها الارهاب يوما، مشيرا في تصريح له من مطار بيروت الى ان الدولة اللبنانية تتابع مع الجرحى وأهالي الضحايا كل الاجراءات وهذا أقل ما تقوم به.ودعا الى الوقوف والاتحاد يدا بيد من اجل مواجهة خطر الارهاب الذي يضرب العالم، وأضاف: "كل الجرحى عادوا الى لبنان على متن الطائرة الخاصة باستثناء جريحة واحدة تعذر نقلها بسبب حالتها الدقيقة".