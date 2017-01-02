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اللواء خير: بشرى الدويهي قد تصل إلى بيروت خلال 48 ساعة

publishing date: 02/01/2017 15:41:07
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اللواء خير: بشرى الدويهي قد تصل إلى بيروت خلال 48 ساعة
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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، لدى وصوله إلى صالون الشرف في المطار أنه "من الممكن أن تصل الجريحة بشرى الدويهي كريمة النائب اسطفان الدويهي، خلال 48 ساعة، إلى بيروت، لمتابعة علاجها، وذلك تبعا لوضعها الصحي".

وأمل أن "تكون هذه الفاجعة آخر ما يتعرض له لبنان وشعبه"،وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
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