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منذ 17 ساعة
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انتحاريون يهاجمون مركزين للشرطة في العراق

publishing date: 02/01/2017 15:58:18
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انتحاريون يهاجمون مركزين للشرطة في العراق
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ذكرت مصادر أمنية أن أكثر عن 7 أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون يرتدون سترات ناسفة على مركزين للشرطة في مدينة سامراء بوسط العراق.
 وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة عند مركزي الشرطة. 
 
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