انتحاريون يهاجمون مركزين للشرطة في العراق

ذكرت مصادر أمنية أن أكثر عن 7 أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون يرتدون سترات ناسفة على مركزين للشرطة في مدينة سامراء بوسط العراق.وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة عند مركزي الشرطة.