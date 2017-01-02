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جنبلاط: لمعالجة قضية تكاثر الطيور حول مدارج المطار

publishing date: 02/01/2017 16:15:12
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جنبلاط: لمعالجة قضية تكاثر الطيور حول مدارج المطار
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غرد النائب وليد جنبلاط عبر موقع "تويتر" قائلا: أكثر من ضروري معالجة قضية تكاثر الطيور حول مدارج مطار بيروت قبل فوات الاوان. 
 
 
 
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