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منذ 16 ساعة
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في طرابلس... توقيف عصابة سلب

publishing date: 02/01/2017 16:21:21
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في طرابلس... توقيف عصابة سلب
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تمكنت عناصر شرطة بلدية طرابلس، من توقيف شخصين صدما امرأة في الميناء، وسلباها محفظتها.

وفي التفاصيل أن عناصر الشرطة البلدية، طاردوا سيارة مسرعة، كانت تسير عكس اتجاه السير بالقرب من براد البيسار، إلى أن تمكنوا من توقيفها والقبض على المدعو "محمد. ن" والتعرف على هوية شريكه المدعو "وسيم. ر"، ومصادرة مسروقات من السيارة. وتبين انهما يمتهنان أعمال السلب والسرقة، وقد نفذا أكثر من عملية بين الميناء وطرابلس، قد أودع الموقوفان القضاء المختص، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
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