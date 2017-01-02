حاصباني يتفقد جرحى اعتداء اسطنبول الثلاثاء

يتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، جرحى اعتداء تركيا قبل ظهر يوم غد الثلاثاء، للاطمئنان إلى صحتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب. وسوف يبدأ جولته من مستشفى القديس جاورجيوس "الروم" في الاشرفية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

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