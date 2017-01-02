حمادة: الثلاثاء يوم تدريس عادي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان لا صحة اطلاقا للمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد عطلة الأعياد وقال: "ليس هناك أي مبرر لتمديد العطلة، والثلاثاء سيكون يوم تدريس عادي".

الإعلان

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



