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حمادة: الثلاثاء يوم تدريس عادي

publishing date: 02/01/2017 17:16:00
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حمادة: الثلاثاء يوم تدريس عادي
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أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان لا صحة اطلاقا للمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد عطلة الأعياد وقال: "ليس هناك أي مبرر لتمديد العطلة، والثلاثاء سيكون يوم تدريس عادي". 
 
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