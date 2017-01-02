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فصائل المعارضة السورية: تجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام

publishing date: 02/01/2017 17:28:28
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فصائل المعارضة السورية: تجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام
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أعلنت فصائل المعارضة السورية مساء الاثنين تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع النظام السوري في مدينة استانا في كازاخستان، وذلك ردا على "الخروقات الكبيرة" من جانب النظام لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ اربعة ايام.
وقالت الفصائل في بيان مشترك انه "نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فان الفصائل تعلن تجميد اية محادثات لها علاقة بمفاوضات الاستانة او اي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف اطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل". 
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