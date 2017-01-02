الشرطة الاسرائيلية تنتهي من استجواب نتانياهو

اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر اقامته في القدس على مدى ثلاث ساعات مساء الاثنين وذلك بشبهة تلقيه "هدايا خلافا للقانون".

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وأضافت متحدثة باسم الشرطة في بيان "لا يمكن اعطاء اي تفصيل آخر في الوقت الراهن".