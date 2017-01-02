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ستوغلين يقود الحكمة للفوز على التضامن

publishing date: 02/01/2017 17:43:51
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ستوغلين يقود الحكمة للفوز على التضامن
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 سجل الأميركي تيريل ستوغلين 45 نقطة ليقود الحكمة للفوز 86-84 على التضامن في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الاثنين. وهو الفوز الثالث للحكمة هذا الموسم مقابل أربع هزائم ويحتل المركز السادس خلف التضامن مباشرة.
 
وأحرز ستوغلين ست رميات ثلاثية وأضاف مواطنه ايفان جونسون 23 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة. وسجل الأميركي ارفين موريس 27 نقطة للتضامن الذي خسر للمرة الثالثة وأضاف مواطنه موريس كيمب 19 نقطة.
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