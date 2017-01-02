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كيف برزت الدولة تماسكها في مواجهة مأساة اعتداء اسطنبول ؟

publishing date: 02/01/2017 23:50:00
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كيف برزت الدولة تماسكها في مواجهة مأساة اعتداء اسطنبول ؟
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تبرز اوساط وزارية لصحيفة " النهار" اهمية التماسك والتنسيق والسرعة التي تحلت بها كل اجهزة الدولة المعنية في مواجهة المأساة التي ضربت بلبنان اثر اعتداء اسطنبول والتي تولى ادارتها بشكل مباشر رئيسا الجمهورية والحكومة مع الوزارات والادارات المعنية .

وقالت هذه الاوساط ان وقع المأساة كان ليكون أسوأ لدى الرأي العام اللبناني لولا ان هذا الرأي العام استشعر ولمس بوضوح وربما للمرة الاولى مدى التماسك والسرعة والتنسيق في متابعة اوضاع اللبنانيين المصابين وذويهم والمسارعة الى نقل الشهداء والجرحى الى بيروت وتولي الدولة كل ما يتصل بهذه المأساة من اعباء .

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