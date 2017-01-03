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أفاد قطب سياسي بارز في قوى 14 آذار بأن رئيس الحكومة سعد الحريري ترك معالجة التصدعات في بنية قوى 14 آذار إلى المرحلة اللاحقة بعد أن تقلع حكومته، وتأتي اللحظة المناسبة لمعالجة هذه التصدعات التي أصابت هذا المكوّن في الأشهر الأخيرة، ونشأت بين قيادات الفريق الواحد.ورأى ، في حديث الى ""، أن الأمور تتعدى التجاذبات وشدّ الحبال، إلى السؤال، هل لا يزال هناك فريق اسمه 14 آذار؟ وهل بقي فريق آخر اسمه 8 آذار الحليف للنظام السوري وإيران"، موضحا أن ثمة مايسترو واحد يدير اللعبة السياسية في البلد بكل تفاصيلها.