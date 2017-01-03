شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
صحف اليوم
منذ 8 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

هل لا يزال هناك فريق اسمه 14 آذار؟

publishing date: 03/01/2017 00:09:06
episodes
هل لا يزال هناك فريق اسمه 14 آذار؟
الإعلان
مقالات ذات صلة
عون تابع مع الحريري وباسيل عمل البعثة الرسمية التي اوفدتها...
عون تابع مع الحريري وباسيل عمل البعثة الرسمية التي اوفدتها...
عون تابع مع الحريري وباسيل عمل البعثة الرسمية التي اوفدتها...
عون تابع مع الحريري وباسيل عمل البعثة...
الحريري اتصل بعون وقررا ارسال وفد من الخارجية مع طاقم من هيئة...
الحريري اتصل بعون وقررا ارسال وفد من الخارجية مع طاقم من هيئة...
الحريري اتصل بعون وقررا ارسال وفد من الخارجية مع طاقم من هيئة...
الحريري اتصل بعون وقررا ارسال وفد من...
الحريري : نحن على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك وهناك توجيهات...
الحريري : نحن على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك وهناك توجيهات...
الحريري : نحن على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك وهناك توجيهات...
الحريري : نحن على اتصال مباشر مع...
الحريري: زيارة عون إلى السعودية ستساعد في عودة السياح إلى لبنان
الحريري: زيارة عون إلى السعودية ستساعد في عودة السياح إلى لبنان
الحريري: زيارة عون إلى السعودية ستساعد في عودة السياح إلى لبنان
الحريري: زيارة عون إلى السعودية ستساعد...
الحريري: الحكومة ستباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحل...
الحريري: الحكومة ستباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحل...
الحريري: الحكومة ستباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحل...
الحريري: الحكومة ستباشر على الفور...
الحريري خلال جلسة التصويت على الثقة : اكدنا التزامنا النهائي...
الحريري خلال جلسة التصويت على الثقة : اكدنا التزامنا النهائي...
الحريري خلال جلسة التصويت على الثقة : اكدنا التزامنا النهائي...
الحريري خلال جلسة التصويت على الثقة :...
عدوان: كتلة القوات اللبنانية تمنح الثقة لحكومة الحريري
عدوان: كتلة القوات اللبنانية تمنح الثقة لحكومة الحريري
عدوان: كتلة القوات اللبنانية تمنح الثقة لحكومة الحريري
عدوان: كتلة القوات اللبنانية تمنح الثقة...
الحريري خلال جلسة منح الثقة للحكومة : نطلب ثقتكم لترجمة الامل...
الحريري خلال جلسة منح الثقة للحكومة : نطلب ثقتكم لترجمة الامل...
الحريري خلال جلسة منح الثقة للحكومة : نطلب ثقتكم لترجمة الامل...
الحريري خلال جلسة منح الثقة للحكومة :...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أفاد قطب سياسي بارز في قوى 14 آذار بأن رئيس الحكومة سعد الحريري ترك معالجة التصدعات في بنية قوى 14 آذار إلى المرحلة اللاحقة بعد أن تقلع حكومته، وتأتي اللحظة المناسبة لمعالجة هذه التصدعات التي أصابت هذا المكوّن في الأشهر الأخيرة، ونشأت بين قيادات الفريق الواحد.

ورأى ، في حديث الى "الشرق الاوسط"،  أن الأمور تتعدى التجاذبات وشدّ الحبال، إلى السؤال، هل لا يزال هناك فريق اسمه 14 آذار؟ وهل بقي فريق آخر اسمه 8 آذار الحليف للنظام السوري وإيران"، موضحا أن ثمة مايسترو واحد يدير اللعبة السياسية في البلد بكل تفاصيلها.
الإعلان

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact