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حريق يلتهم 100 منزل بمدينة فالباريسو في تشيلي

publishing date: 03/01/2017 00:17:21
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حريق يلتهم 100 منزل بمدينة فالباريسو في تشيلي
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اندلع حريق هائل في مدينة فالباريسو الساحلية في تشيلي مساء يوم الاثنين وأتى على ما لا يقل عن 100 منزل وتسبب في إجلاء نحو 400 شخص.

 

وقال وزير الداخلية محمود علوي في تصريحات تلفزيونية إن 19 شخصا أصيبوا بإصابات طفيفة بينهم 16 يعانون من مشكلات في التنفس، وأضاف أن الكهرباء انقطعت في البداية عن نحو 47 ألف عميل بالمنطقة لكنها عادت إلى الجميع باستثناء 350.

 وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من ضاحية على أحد تلال المدينة.

 
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وقالت السلطات إن الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة ربما تسببا في انتشار الحريق.
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