شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار دولية
منذ 8 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

أعاصير تضرب مسيسبي وعواصف تجتاح ولايات الساحل الجنوبي الأميركي

publishing date: 03/01/2017 00:23:19
episodes
أعاصير تضرب مسيسبي وعواصف تجتاح ولايات الساحل الجنوبي الأميركي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

ضربت عاصفة شديدة جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين بأمطار غزيرة وبالبرد ورياح قوية قطعت خطوط الكهرباء في عدة ولايات على طول ساحل خليج المكسيك مع ورود أنباء عن وصول أعاصير إلى ولاية مسيسبي.

 

 وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الأعاصير تمتد من ولاية لويزيانا حتى فلوريدا وتحذيرات من السيول في عدة ولايات في تلك المنطقة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب العاصفة.

  

وقالت الهيئة "جميع الأخطار الشديدة ستكون محتملة بما في ذلك الرياح والأعاصير المدمرة خصوصا في أنحاء مناطق في جنوب شرق ولاية لويزيانا ووسط وجنوب مسيسبي مرورا بجنوب ألاباما وفلوريدا بانهدل."

 
الإعلان

 وكان للعواصف تأثير محدود على الرحلات الجوية حيث ألغيت 32 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات إزدحاما في البلاد حسبما أفادت شركة فلايت أوير دوت كوم

 
الى ذلك، اعلن روبرت بنتلي حاكم ولاية ألاباما الأميركية ان أربعة أشخاص قتلوا عندما ضربت عاصفة قوية مبنى في ريهوبوث بالولاية.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact