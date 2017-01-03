أعاصير تضرب مسيسبي وعواصف تجتاح ولايات الساحل الجنوبي الأميركي

ضربت عاصفة شديدة جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين بأمطار غزيرة وبالبرد ورياح قوية قطعت خطوط الكهرباء في عدة ولايات على طول ساحل خليج المكسيك مع ورود أنباء عن وصول أعاصير إلى ولاية مسيسبي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الأعاصير تمتد من ولاية لويزيانا حتى فلوريدا وتحذيرات من السيول في عدة ولايات في تلك المنطقة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب العاصفة.

وقالت الهيئة "جميع الأخطار الشديدة ستكون محتملة بما في ذلك الرياح والأعاصير المدمرة خصوصا في أنحاء مناطق في جنوب شرق ولاية لويزيانا ووسط وجنوب مسيسبي مرورا بجنوب ألاباما وفلوريدا بانهدل."

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وكان للعواصف تأثير محدود على الرحلات الجوية حيث ألغيت 32 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات إزدحاما في البلاد حسبما أفادت شركة فلايت أوير دوت كوم.