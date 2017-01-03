البحرية الصينية :حاملة طائرات أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الصينية أن حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها الصين أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي وذلك بعد أيام من قول تايوان إن الحاملة وسفنا مرافقة لها مرت على بعد 90 ميلا بحريا من جنوب الجزيرة وسط تجدد التوتر بين الجانبين.

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وأبحرت الحاملة لياونينج والسفن الحربية المرافقة لها قبالة الساحل الشرقي لتايوان فيما وصفته الصين بأنها تدريبات اعتيادية تتفق مع القانون الدولي.

وتأتي المناورات وسط توترات جديدة مع تايوان ذات الحكم الذاتي والتي تقول بكين إنها جزء من الصين بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مؤخرا برئيسة تايوان مما أغضب الصين.