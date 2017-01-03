ترامب يهدد كوريا الشمالية

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وتعهد قائلا على تويتر "هذا لن يحدث!".وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات رغم أن بعض الخبراء قالوا إن أمامها سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.