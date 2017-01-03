شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار دولية
منذ 8 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

مقتل 56 سجينا داخل سجن في البرازيل

publishing date: 03/01/2017 00:44:20
episodes
مقتل 56 سجينا داخل سجن في البرازيل
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

قتل 56 سجينا في حرب عصابات اندلعت داخل سجن في شمال البرازيل اثناء حركة عصيان شهدها ليل الاحد الاثنين، كما اعلنت السلطات، مشيرة الى ان عددا كبيرا من السجناء قضوا ذبحا على ايدي اقرانهم.

 

 وكانت حصيلة اولية اعلنها بيدرو فلورنسيو رئيس ادارة سجون ولاية الامازون حيث يقع السجن افادت بمقتل 60 سجينا، لكن حكومة الولاية اعلنت لاحقا ان الحصيلة هي 56 قتيلا جميعهم من السجناء.

 

وخلال العصيان الذي استمر 17 ساعة من غروب الاحد وحتى صباح الاثنين احتجز السجناء 12 حارسا رهائن في سجن انيسيو جوبيم (كومباج) القريب من ماناوس عاصمة ولاية الامازون.

 
الإعلان

 وغالبا ما تقع اعمال شغب في سجون البرازيل المكتظة والقليلة التمويل، ولطالما اشتكت المنظمات الحقوقية من ظروف الاعتقال في هذه السجون.

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact