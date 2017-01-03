مقتل 56 سجينا داخل سجن في البرازيل

قتل 56 سجينا في حرب عصابات اندلعت داخل سجن في شمال البرازيل اثناء حركة عصيان شهدها ليل الاحد الاثنين، كما اعلنت السلطات، مشيرة الى ان عددا كبيرا من السجناء قضوا ذبحا على ايدي اقرانهم.

وكانت حصيلة اولية اعلنها بيدرو فلورنسيو رئيس ادارة سجون ولاية الامازون حيث يقع السجن افادت بمقتل 60 سجينا، لكن حكومة الولاية اعلنت لاحقا ان الحصيلة هي 56 قتيلا جميعهم من السجناء.

وخلال العصيان الذي استمر 17 ساعة من غروب الاحد وحتى صباح الاثنين احتجز السجناء 12 حارسا رهائن في سجن انيسيو جوبيم (كومباج) القريب من ماناوس عاصمة ولاية الامازون.

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وغالبا ما تقع اعمال شغب في سجون البرازيل المكتظة والقليلة التمويل، ولطالما اشتكت المنظمات الحقوقية من ظروف الاعتقال في هذه السجون.