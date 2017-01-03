مقتل 18 من داعش في اشتباكات بسوريا

أعلن الجيش التركي الذي يدعم مقاتلين من المعارضة السورية في عملية بدأت قبل نحو أربعة اشهر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا إن 18 من داعش قتلوا وجرح 37 في اشتباكات وبنيران المدفعية في سوريا الاثنين.

الإعلان

وأكد الجيش التركي ، في بيان بشأن عملياته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، إن طائراته الحربية دمرت أربعة أهداف للتنظيم وإن طائرات روسية ضربت المتشددين في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية.