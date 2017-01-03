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بالصورة: تصادم بين 3 مركبات على جسر انطلياس باتجاه ضبية

publishing date: 03/01/2017 02:11:15
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بالصورة: تصادم بين 3 مركبات على جسر انطلياس باتجاه ضبية
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حصل تصادم بين 3 مركبات على جسر انطلياس باتجاه ضبية ما ادى الى حركة مرور كثيفة في المحلة.
 
 
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