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الشهيد "هيكل مسلم" يعود الى مسقط رأسه في البيرة

publishing date: 03/01/2017 02:46:16
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الشهيد &quot;هيكل مسلم&quot; يعود الى مسقط رأسه في البيرة
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وصل موكب الشهيد هيكل مسلم الى مسقط رأسه في البيرة حيث سيوارى الثرى بعدما كان قد انطلق صباحا من مستشفى اوتيل ديو في الاشرفية.
 
وستقام الصلاة عن راحة نفسه في كنيسة سيدة الدخول للروم الارثوذكس في البيرة.
 
وكان مسلم من بين الضحايا الذين استشهدوا في الاعتداء الارهابي الذي استهدف ملهى "رينا" في اسطنبول ليلة رأس السنة.
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