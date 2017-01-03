طقس متقلب وغير مستقر

منخفض جوي بارد يتمركز حاليا فوق جزيرة قبرص ما زال يؤثر على لبنان اليوم ويستمر لغاية يوم الخميس ليستقر الطقس موقتا يوم الجمعة ثم يتحول متقلب يوم السبت مع رياح ناشطة.

والطقس لليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

▪️الثلاثاء: طقس غير مستقر مع امطار متفرقة وغزيرة احيانا في الصباح، فيما تتساقط الثلوج على 1100م الى 1200م وبعض مناطق البقاع احيانا، استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 8 و 15 درجة

▪️الأربعاء: طقس غير مستقر مع امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على 1300م . ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 9 و 16 درجة

▪️الخميس: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة . ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة