حماس : فرق كبير بين المقاومة والارهاب

رد المكتب الاعلامي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان على تقرير عرضته الـLBCI عن اهم العمليات الارهابية التي استهدفت اماكن سهر في العالم والذي جاء فيه ان كتائب القسام استهدفت احد الملاهي الليلية في تل ابيب عام 2001.

وأكد المكتب، في بيان، ان ما يقوم به الفلسطينيون يصنف ضمن اعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والتي تقرها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان وهي من ضمن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وارضه من اجل الحرية والتخلص من ارهاب الاحتلال.

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واذ أكد المكتب رفضه الارهاب بكل اشكاله، ذكر بأن الشعب الفلسطيني من اكثر الشعوب التي تعرضت لارهاب الاحتلال وان حركة حماس وقوى المقاومة في فلسطين تستهدف رموز الاحتلال وبنيته وعناصره ومستوطنيه من ضمن حقهم الطبيعي في الدفاع عن الارض والانسان.

وشدد المكتب على أن هناك فرقا كبيرا جدا بين المقاومة ودوافعها والارهاب ودوافعه.