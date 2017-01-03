قتلى بهجوم على مركز للشرطة في سامراء... وداعش يتبنى

اعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة من عناصرها بينهم ضابط برتبة مقدم في الهجوم الذي شنه ارهابيون يرتدون احزمة ناسفة مساء الاثنين على مركز للشرطة في سامراء شمال بغداد.

وبحسب مسؤولين أمنيين في محافظة صلاح الدين حيث تقع مدينة سامراء، فان اربعة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة ويحملون اسلحة خفيفة ومتوسطة هاجموا مركز شرطة المتوكل بوسط مدينة سامراء وتكمنوا من اقتحامه.

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هذا، وطوقت القوات الامنية مركز الشرطة وحاصرت الانتحاريين في داخله وجرى تبادل لاطلاق النار استمر عدة ساعات.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم عبر وكالة اعماق التابعة له، وهو مشابه لهجوم نفذه في نهاية تشرين الثاني وقتل خلاله اربعة شرطيين في خمسة عمليات انتحارية