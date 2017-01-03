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خاص: نيكول سابا تغني "شطّفنالا للحلوة"

publishing date: 03/01/2017 05:34:54
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خاص: نيكول سابا تغني &quot;شطّفنالا للحلوة&quot;
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يطلّ الثنائي الشهير نيكول سابا ويوسف الخال في حلقة الليلة من برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال.
وفي معلومات خاصة لموقعنا، سيكشف كلّ من نيكول ويوسف للمرّة الأولى عن أغنية تم تسجيلها خصيصاً لإبنتهما "نيكول" ولكن تردّدا بطرحها لأنها تحت عنوان "شطّفنالا للحلوة" ما قد يثير جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فما تفاصيل هذه الأغنية الّتي ستُغنى للمرة الأولى في مقابلةٍ تلفزيونية؟
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كما يتخلّل الحلقة الكثير من التصريحات الجريئة والطريفة في آنٍ معاً، بالإضافة إلى مشاركة نيكول ويوسف مع هشام بغناء الزجل.
 
 
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