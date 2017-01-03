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03 كانون الثاني 2017
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تعترف بحبّها وبالتعديلات على وجهها.. ماذا تقول نجوى كرم عن صورها القديمة؟

publishing date: 03/01/2017 05:45:16
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تعترف بحبّها وبالتعديلات على وجهها.. ماذا تقول نجوى كرم عن صورها القديمة؟
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أطلّت الفنانة نجوى كرم صباح اليوم ضمن برنامج "يا ريما" الّذي تقدّمه الإعلاميّة ريما نجيم عبر أثير إذاعة صوت الغد، واعترفت " أنا جلّادة نفسي في سبيل العطاء وهذا قد يزعج الشريك... نعم ما زلت أعيش حالة حبّ. ليه ممنوع؟".
في التفاصيل، تحدّثت الفنانة نجوى كرم عن رأيها في الزواج فقالت "إذا مكتوب عليّ اتزوج سوف أتزوّج! والزواج إن لم يكن إضافة لا أريده، خاصةً بعد تجربة لم تكن ناجحة كمشروع.. لازم إتعلّم منها".
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وبالحديث عن أناقتها، تكشف نجوى أنها مثل أي إمرأة عربيّة عموماً ولبنانيّة خصوصاً تحبّ الأناقة الّتي تتطلّب جسداً جميلاً، وأضافت "ليس بالضرورة أن أكون عارضة أزياء".
وبجرأة إعترفت شمس الغنية اللبنانية "أجري بعض التعديلات على وجهي من باب الإهتمام وهذا مطلوب منّي.. أخاف الزمن.. حتى لو بعمر الخمسين ما عندي آثار زمن بوجهي وجسمي وأقول للزمن أعطيني بعد".
وختمت "أنظر الى صوري القديمة وأقول لحالي  يخرب بيتك هلّق بحبك اكتر!".
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