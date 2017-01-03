كبارة يعطي الإذن بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي

اعطى وزير العمل محمد كبارة الاذن لقاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ سمير عون حول ما يتعلق بالقضية المساقة بحقه بجرائم التزوير واستعماله مع العلم والامر واساءة الامانة والاحتيال واختلاس اموال الضمان والرشوة .

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واكد كبارة ان الجميع تحت سقف القانون وان التحقيق يجب ان يأخذ مجراهحتى النهاية في هذا الملف ، مشيرا الى انه سيكون العين الساهرة على تطبيق القوانين ، وانه لن يألوا جهدا في ملاحقة كل من تسول له نفسه ، مرتكبا كان ام شريكا ام فاعلا او متدخلا في اي من هذه الاعمال .

من جهته، أعلن سمير عون للـLBCI أنه تحت سقف القانون وانه يتصرف وفق الآلية القانونية وليس السياسية.