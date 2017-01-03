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كبارة يعطي الإذن بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي

publishing date: 03/01/2017 06:41:48
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المؤلف:
ريمي درباس
ريمي درباس
@RemmyDerbass
ريمي درباس - مذيعة ومراسلة اخبارية منذ العام 2008. حائزة على اجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية الاميركية - جبيل
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اعطى وزير العمل محمد كبارة الاذن لقاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ سمير عون حول ما يتعلق بالقضية المساقة بحقه بجرائم التزوير واستعماله مع العلم والامر واساءة الامانة والاحتيال واختلاس اموال الضمان والرشوة .
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واكد كبارة ان الجميع تحت سقف القانون وان التحقيق يجب ان يأخذ مجراهحتى النهاية في هذا الملف ، مشيرا الى انه سيكون العين الساهرة على تطبيق القوانين ، وانه لن يألوا جهدا في ملاحقة كل من تسول له نفسه ، مرتكبا كان ام شريكا ام فاعلا او متدخلا في اي من هذه الاعمال .

 
من جهته، أعلن سمير عون للـLBCI أنه تحت سقف القانون وانه يتصرف وفق الآلية القانونية وليس السياسية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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