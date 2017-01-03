إرجاء جلسة هنيبعل القذافي الى 11 الحالي

تابع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري اليوم ع محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء، فاستمع الى افادات الشهود، آمر السوق جان وهبه والمحامين طارق الحجار وأديب بويز وشادي حسين في جلسة أحضر اليها المدعى عليه القذافي وحضر وكيله محمد مظلوم.

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وقال الشاهد وهبه، بعد أدائه القسم، أن المدعى عليه انفعل بعدما أتى المحقق العدلي على ذكر والد المدعى عليه، مضيفا انه "لا يعقل ان يوجه تهديدا للقضاء وهو مطلوب اليه".

أما المحامون الذين استمع الى افاداتهم على سبيل المعلومات، فقد أوضح الحجار ان المدعى عليه رفع اصبعه في وجه القاضي وقال عبارات استفزازية.

اما حسين وبويز فأشارا الى ان التهديد جاء في حال عدم تخلية السبيل.

واستكمل القاضي الخوري الاستماع الى افادة المدعى عليه، وأرجأ الجلسة للمرافعة الى 11 الحالي.