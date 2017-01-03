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هل ستتزوّج آديل في الـ 2017؟

publishing date: 03/01/2017 10:46:42
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هل ستتزوّج آديل في الـ 2017؟
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ذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن المغنية العالمية آديل كانت تنوي عقد قرانها على صديقها سيمون كونيسكي في يوم عيد الميلاد (25 كانون الأول) لكنها قررت تأجيل الموعد وإقامة الحفل في بريطانيا لكي تتمكّن أفراد عائلتها من الحضور.

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وانتشرت الشائعات التي تزعم أن آديل قد تزوجت بعدما التقطت صورة لها وهي ترتدي خاتم الزفاف في اصبعها، لكنها نفت هذه الشائعات وأكدت أن خطبتها من كونيسكي حصلت بشكل سري في شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن علاقة غرامية تربط آديل بسيمون منذ أكثر من 5 سنوات ولديهما طفل يدعى أنجيلو يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

 
 
 
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