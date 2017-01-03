شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 04 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
منوعات
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بعد أكثر من مئة عام على غرقها...أدلة جديدة حول حادثة التيتانيك

publishing date: 03/01/2017 10:55:30
episodes
بعد أكثر من مئة عام على غرقها...أدلة جديدة حول حادثة التيتانيك
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تعتبر حادثة غرق سفينة "تيتانيك" من أشهر الحوادث إذ توفي على اثرها نحو 1500 شخص. ومن المعروف أن السفينة قد اصطدمت بجبل من الجليد في المحيط الأطلسي عام 1912 إلا أن الفرضيات الجديدة قد أثارت شكوكًا حول هذه الحقائق.

 
الإعلان

وأعلن الصحافي الإيرلندي سينان مولوني أن السبب وراء غرق السفينة يعود لتعرّضها لحريق شبّ في أطنان من الفحم عندما كانت قيد البناء.

 

وأضاف مولوني في الفيلم الوثائقي الذي أعدّه أن الفحم الذي كان مخزنًا في مستودع داخل السفينة بقي مشتعلاً لعدة أيام، الأمر الذي أدى إلى ظهور نقاط ضعف في جسم السفينة والذي تسبّب بحصول ثغرة كبيرة جعلت المياه تدخلها فور الإصطدام.

 

وقام مولوني بإجراء هذا البحث بعدما وجد صورا معروضة للبيع في مزاد علني في متحف في إيرلندا. وظهرت  في إحدى هذه الصور التي التقطها كبير مهندسي الكهرباء في السفينة بقعة سوداء كبيرة على الجانب الأيمن من مقدمة السفينة.

 

 وكان هذا الموضوع يثير اهتمام مولوني منذ أن بدأ عمله الصحافي، فكتب كتابًا عام 1985 تناول فيه الركاب الإيرلنديين الذين كانوا على متن هذه السفينة في يوم الحادثة.

 

يذكر أن فيلم يروي أحداث مأساة سفينة التيتانيك قد صوّر عام 1997 من بطولة الممثل ليوناردو ديكابريو. 

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact