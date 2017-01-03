شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 04 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
موضة وجمال
منذ 18 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

فوائد جمالية للثلج لم تعرفيها من قبل!

publishing date: 03/01/2017 11:00:41
episodes
فوائد جمالية للثلج لم تعرفيها من قبل!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تحتاج البشرة إلى عناية دائمة لذلك تلجأ النساء إلى طرق عدة للحفاظ على نضارة وجههنّ. وتعتبر مكعّبات الثلج من بين العلاجات الطبيعية والسهلة لشوائب البشرة.

 
الإعلان

- قبل الخلود إلى النوم، ضعي مكعّبات الثلج داخل كيس من البلاستيك وقومي بفرك وجههك لبضع دقائق. ستلاحظين أن بشرة وجهك ستصبح نضرة وناعمة خلال أيام قليلة.

 

- من أهم فوائد الثلج التخلّص من البثور التي تظهر في الوجه. ضعي مكعبات الثلج في قطعة من القماش ثم اضغطي على البثور لمدة 5 دقائق تقريبًا.

 

- دلّكي وجهك باستخدام مكعّبات الثلج، الأمر الذي يعزز الدورة الدموية ويمنع ظهور التجاعيد.

 

- إن فرك الوجه باستخدام مكعّبات الثلج يساعد في تقليص مسام الوجه الموسّعة.


- يساعد وضع الثلج على العينين في التخلّص من انتفاخهما.

 
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact