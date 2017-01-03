فوائد جمالية للثلج لم تعرفيها من قبل!

تحتاج البشرة إلى عناية دائمة لذلك تلجأ النساء إلى طرق عدة للحفاظ على نضارة وجههنّ. وتعتبر مكعّبات الثلج من بين العلاجات الطبيعية والسهلة لشوائب البشرة.

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- قبل الخلود إلى النوم، ضعي مكعّبات الثلج داخل كيس من البلاستيك وقومي بفرك وجههك لبضع دقائق. ستلاحظين أن بشرة وجهك ستصبح نضرة وناعمة خلال أيام قليلة.

- من أهم فوائد الثلج التخلّص من البثور التي تظهر في الوجه. ضعي مكعبات الثلج في قطعة من القماش ثم اضغطي على البثور لمدة 5 دقائق تقريبًا.

- دلّكي وجهك باستخدام مكعّبات الثلج، الأمر الذي يعزز الدورة الدموية ويمنع ظهور التجاعيد.

- إن فرك الوجه باستخدام مكعّبات الثلج يساعد في تقليص مسام الوجه الموسّعة.



- يساعد وضع الثلج على العينين في التخلّص من انتفاخهما.