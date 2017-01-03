فوائد جمالية للثلج لم تعرفيها من قبل!

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تحتاج البشرة إلى عناية دائمة لذلك تلجأ النساء إلى طرق عدة للحفاظ على نضارة وجههنّ. وتعتبر مكعّبات الثلج من بين العلاجات الطبيعية والسهلة لشوائب البشرة.
- قبل الخلود إلى النوم، ضعي مكعّبات الثلج داخل كيس من البلاستيك وقومي بفرك وجههك لبضع دقائق. ستلاحظين أن بشرة وجهك ستصبح نضرة وناعمة خلال أيام قليلة.
- من أهم فوائد الثلج التخلّص من البثور التي تظهر في الوجه. ضعي مكعبات الثلج في قطعة من القماش ثم اضغطي على البثور لمدة 5 دقائق تقريبًا.
- دلّكي وجهك باستخدام مكعّبات الثلج، الأمر الذي يعزز الدورة الدموية ويمنع ظهور التجاعيد.
- إن فرك الوجه باستخدام مكعّبات الثلج يساعد في تقليص مسام الوجه الموسّعة.
- يساعد وضع الثلج على العينين في التخلّص من انتفاخهما.