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ما علاقة الفلفل الأحمر الحار بمرض السرطان؟

publishing date: 03/01/2017 11:51:15
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ما علاقة الفلفل الأحمر الحار بمرض السرطان؟
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 أعلن علماء ألمان أن مكونًا موجودًا في الفلفل الأحمر الحار يساعد على التغلّب على مرض سرطان الثدي.

 

وذكر العلماء في  دراستهم أن باستطاعة مادة الكاسباياسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار أن تحيط بالخلايا السرطانية وبالتالي أن تتخلّص منها من دون أن تتسبّب بأذى للخلايا السليمة.

 
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وأضاف العلماء أن باستطاعة هذه المادة أن تقضي على انواع أخرى من السرطان مثل سرطان العظام والبنكرياس.

 

وعندما تصل مادة الكاسباياسين إلى الخلايا السرطانية، تلتصق بغشاء الخلية وتنتقل إلى مستقبلات موجوة فيها تدعى TRPV1. هذه المستقبلات تسيطر على المواد التي تدخل على الخلايا السرطانية وتخرج منها مثل الصوديوم والكالسيوم.

 
وعندما تصل مادة الكاسباياسين إلى مستقبلات الخلايا السرطانية، تبدأ هذه الأخيرة بتدمير ذاتها، الأمر الذي يمنع الورم من الإنتشار في الجسد.
 
 
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