بالفيديو: كيف تصرّفت بعدما رأت زوجها مع امرأة أخرى أصغر سناً؟

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق ردّة فعل سيدة بعدما رأت زوجها مع امرأة أخرى أصغر سناً.

وبحسب لقطات الفيديو، فقد قامت السيدة بصدم شاحنة زوجها ومن ثمّ صدمت سيارة عشيقته أيضاً.

وتمّ استدعاء الشرطة الأسترالية في 30 كانون الأول الفائت الى مكان الحادثة، وقد ألقي القبض على السيدة التي تبلغ من العمر 58 عاماً.

ويذكر أنه تمّ الإفراج عنها من دون توجيه أي تهمة بحقها، والتحقيقات مستمرة لكشف مزيد من الملابسات.