شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 04 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
منوعات
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بالفيديو: كيف تصرّفت بعدما رأت زوجها مع امرأة أخرى أصغر سناً؟

publishing date: 03/01/2017 12:00:17
episodes
بالفيديو: كيف تصرّفت بعدما رأت زوجها مع امرأة أخرى أصغر سناً؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق ردّة فعل سيدة بعدما رأت زوجها مع امرأة أخرى أصغر سناً.

 

وبحسب لقطات الفيديو، فقد قامت السيدة بصدم شاحنة زوجها ومن ثمّ صدمت سيارة عشيقته أيضاً.

 

وتمّ استدعاء الشرطة الأسترالية في 30 كانون الأول الفائت الى مكان الحادثة، وقد ألقي القبض على السيدة التي تبلغ من العمر 58 عاماً.

 

ويذكر أنه تمّ الإفراج عنها من دون توجيه أي تهمة بحقها، والتحقيقات مستمرة لكشف مزيد من الملابسات.

 
الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact