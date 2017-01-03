جنبلاط: جلسة الغد اشبه بفيلم العراب

أعلن النائب وليد جنبلاط أن اول بند للبحث غدا في جلسة مجلس الوزراء وزع على عجل وهو بند النفط والغاز وعلّق عبر تويتر "كأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم والأمر اشبه بوليمة جهزت مسبقا."

وأشار جنبلاط الى أنه "ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة اساسا للهيئة الوطنية"، لافتا الى أن الوزير ايا كان لونه يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص.

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وعلق جنبلاط أن جلسة الغد اشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا تستطيع رفضه متسائلا "يا ترى كم من عراب هناك وهل بهذه الطريقة سنضم الثروة الوطنية، وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني ام لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا مثلا؟...