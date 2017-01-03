شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 04 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
أخبار محلية
منذ 16 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

جنبلاط: جلسة الغد اشبه بفيلم العراب

publishing date: 03/01/2017 12:59:10
episodes
جنبلاط: جلسة الغد اشبه بفيلم العراب
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أعلن النائب وليد جنبلاط أن اول بند للبحث غدا في جلسة مجلس الوزراء وزع على عجل وهو بند النفط والغاز وعلّق عبر تويتر "كأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم والأمر اشبه بوليمة جهزت مسبقا."
وأشار جنبلاط الى أنه "ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة اساسا للهيئة الوطنية"، لافتا الى أن الوزير ايا كان لونه يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص.
الإعلان

 
وعلق جنبلاط أن جلسة الغد اشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا تستطيع رفضه متسائلا "يا ترى كم من عراب هناك وهل بهذه الطريقة سنضم الثروة الوطنية، وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني ام لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا مثلا؟...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact