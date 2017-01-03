اللويزة يتقدم نحو المركز الثاني بفوزه على ميروبا ‎

واصل اللويزة انتصاراته في الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ميروبا الوافد الجديد 74-67 اليوم الثلاثاء. وصعد اللويزة الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم للمركز الثاني برصيد 17 نقطة من سبع مباريات متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف الهومنتمن المتصدر الذي سيلعب مع هوبس متذيل الترتيب غدا الاربعاء. وتراجع ميروبا الذي مني بخسارته الخامسة هذا الموسم للمركز التاسع وقبل الاخير برصيد 11 نقطة.

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وقاد الأمريكي جيرون جونسون فريق اللويزة للفوز بتسجيله 24 نقطة واستحواذه على 12 كرة مرتدة اضافة لتمرير سبع كرات حاسمة وأضاف مواطنه ترافيس ماكي 17 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة بينما اضاف ايلي اسطفان 16 نقطة.

وسجل الأميركي جون بوهانون 15 نقطة فيما أضاف وروبرت ابشاو تربل دوبل نادرة بتسجيله 15 نقطة، 14 متابعة و 10 بلوك شوت.