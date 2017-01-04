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تمديد تقني للنواب سنة إضافية؟

publishing date: 04/01/2017 00:07:31
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تمديد تقني للنواب سنة إضافية؟
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ذكرت صحيفة "الاخبار" أن بعض القوى السياسية بدأ التمهيد لقرار التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة، لعام كامل، معتبرا إياه تمديداً تقنياً، إفساحاً في المجال أمام تحضير الإدارات والمواطنين لتطبيق قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام المختلط (الأكثري والنسبي).
 
واشارت "الاخبار" أن قوى سياسية رئيسية بدأت السعي إلى إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر بالتمديد الجديد، لقاء القبول بقانون انتخابات يُرضي "القوى المسيحية"، مشيرة الى أن خيار تأجيل الانتخابات يناسب جزءاً كبيراً من مكوّنات الائتلاف الحكوميّ، خصوصاً تلك التي ترى في الحكومة الحالية باباً لتمرير عدد كبير من المشاريع التي تتيح لها تعزيز واقعها الشعبي.
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وبحسب "الاخبار" فان المداولات التي تجري في الغرف المقفلة تشير إلى أن كافة اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخابات التي يجري التداول بها ستسقط أمام المختلط، في ظل تراجع حظوظ اقتراحَي الرئيس نبيه بري، سواء المختلط، أو الذي يعتمد الانتخابات على مرحلتين.
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