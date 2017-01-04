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أسرار الصحف 4 - 1 - 2017

publishing date: 04/01/2017 01:14:35
episodes
أسرار الصحف 4 - 1 - 2017
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النهار 
سبق مجلس الوزراء... 
استبق وزير سابق قرار مجلس الوزراء (اليوم) بإعلانه أن الاتفاق تمّ على تعيين مدير عام جديد لـ"أوجيرو". 
مستشفيات لا تستقبل...
رفض أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة استقبال مريض لأنه بدأ علاجه في مستشفى آخر.
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نقيب بلا مهنة...
نقيب إحدى المهن الحرة لا يمارس المهنة منذ مدّة بعيدة ومع ذلك يبقى على رأس النقابة.
مقاطعة الخليوي... 
سأل مصدر في وزارة الاتصالات عن مصدر الحملة التي توزّع عبر الخليوي لاقفال الخطوط والامتناع عن إجراء مكالمات نهار الأحد المقبل. 

السفير 
 قلّل مرجع لبناني من تأثير ديبلوماسي يمثل دولة خليجية كبرى في لبنان، وقال: "لا تأخذوا كل كلامه على محمل الجد"! 
تردّد أن طرح التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية على طاولة مجلس الوزراء يحتاج إلى المزيد من الإنضاج السياسي. 
لوحظ أن العماد ميشال عون التقى للمرة الاولى نواب كتلته النيابية بعيداً عن الأضواء، بعدما تحرّر من أعباء التوزير! 

المستقبل 
 يقال 
ان زوّار مرجع نيابي علقوا على المفاضلة بين احتمالي البقاء على قانون الستين أو تأجيل الانتخابات النيابية العتيدة بالقول: "يبدو أن الكحل أفضل من العمى". 

الجمهورية
 بلغ حوار غير مُعلن بين حزبَين مختلفَين تاريخياً مرحلة متقدّمة، لكن الطرفَين يتريثان في إنجازه كاملاً، إلى ما بعد الإنتخابات النيابية. 
يتردّد في بعض الكواليس أن التحضيرات لرخصة ثالثة في قطاع مالي حسّاس قد شارفت على الإنجاز ويستعجلها بعض النافذين. 
أبلغ زعيم سياسي حزباً بارزاً أن بعض التقسيمات الإنتخابية لا تتّصف فقط بالصفة التحجيمية بل هي بمثابة الإعدام. 
 
البناء 
 بالرغم من الانفراجات التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستتباعه بتكليف النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، فقد عمد الأخير إلى تعيين أبرز صقور تيار المستقبل مستشاراً إعلامياً له، علماً أنّ هذا المستشار معروف بعدائه الشديد لحزب الله وسورية وإيران، لذلك اعتبرت أوساط سياسية أنّ هذا التعيين يخالف سياسة الانفتاح التي ينتهجها في المرحلة الحالية.
 
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