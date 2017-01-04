مسؤولون روس يزورون تركيا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مسؤولين من روسيا سيزورون تركيا يومي التاسع والعاشر من كانون الثاني لمناقشة إطار عمل محادثات إحلال السلام في سوريا والمقرر إجراؤها في قازاخستان.

واشار اوغلو الى أن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في سوريا مؤكدا أن المعارضة ملتزمة باتفاق الهدنة.

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ودعا أوغلو إيران إلى الضغط على "المقاتلين الشيعة" والحكومة السورية لوقف انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا محذرا من أن هذه الانتهاكات تعرض محادثات السلام المزمعة للخطر.