منخفض جوي جديد بعد ظهر السبت يستمر لايام

لا يزال المنخفض الجوي البارد،والذي يتمركز حاليا فوق جزيرة قبرص، يؤثر على لبنان على ان يستمر لغاية الخميس ليستقر الطقس موقتا يوم الجمعة ثم يتحول الى متقلب يوم السبت مع رياح ناشطة ليبدأ تاثير منخفض جوي جديد تدريجيا بعد ظهر وليل السبت ويستمر ٣ الى ٤ أيام.



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▪الأربعاء: طقس غير مستقر مع امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على 1300م ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 9 و 16 درجة.

▪الخميس: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لامطار خفيفة ومتفرقة و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.

▪الجمعة طقس: مستقر قليل السحب مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 20 درجة.