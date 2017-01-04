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تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب في قوى الامن الداخلي من توقيف عصابة ترويج عملات اجنبية مزورة في منطقة النبطية.وفي التفاصيل انه وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب على طرق زفتا – النبطية من توقيف عصابة مؤلفة من شخصين كانا يروجان لعملات اجنبية مزورة من فئتي 50 و100 دولار اميركي في منطقة النبطية.وتمت احالة الموقوفين وهما: ع.ع غنوم ( 44 عاما - برج البراجنة) و ز.ر شريم (34 عاما - حولا) الى الجهات القضائية المختصة للتوسع بالتحقيق معهما.