شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 06 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أمن وقضاء
04 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

توقيف عصابة ترويج عملات اجنبية مزورة

publishing date: 04/01/2017 03:41:27
episodes
توقيف عصابة ترويج عملات اجنبية مزورة
الإعلان
مقالات ذات صلة
بو صعب: نسب النجاح في الشهادة المتوسطة بلغت في البقاع 72.37 %...
بو صعب: نسب النجاح في الشهادة المتوسطة بلغت في البقاع 72.37 %...
بو صعب: نسب النجاح في الشهادة المتوسطة بلغت في البقاع 72.37 %...
بو صعب: نسب النجاح في الشهادة المتوسطة...
الداخلية: لإزالة الإعلانات والملصقات الانتخابية من الجنوب...
الداخلية: لإزالة الإعلانات والملصقات الانتخابية من الجنوب...
الداخلية: لإزالة الإعلانات والملصقات الانتخابية من الجنوب...
الداخلية: لإزالة الإعلانات والملصقات...
اطلاق التقرير التقييمي والتفصيلي لمجريات العملية الإنتخابية في...
اطلاق التقرير التقييمي والتفصيلي لمجريات العملية الإنتخابية في...
اطلاق التقرير التقييمي والتفصيلي لمجريات العملية الإنتخابية في...
اطلاق التقرير التقييمي والتفصيلي...
الداخلية: بدء صدور نتائج إنتخابات محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
الداخلية: بدء صدور نتائج إنتخابات محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
الداخلية: بدء صدور نتائج إنتخابات محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
الداخلية: بدء صدور نتائج إنتخابات...
نهاد المشنوق: نسبة الاقتراع عند اقفال الصناديق في الجنوب...
نهاد المشنوق: نسبة الاقتراع عند اقفال الصناديق في الجنوب...
نهاد المشنوق: نسبة الاقتراع عند اقفال الصناديق في الجنوب...
نهاد المشنوق: نسبة الاقتراع عند اقفال...
إقفال صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي...
إقفال صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي...
إقفال صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي...
إقفال صناديق الاقتراع للانتخابات...
وزارة الداخلية: نسبة الإقتراع بلغت حتى الساعة الخامسة في محافظة...
وزارة الداخلية: نسبة الإقتراع بلغت حتى الساعة الخامسة في محافظة...
وزارة الداخلية: نسبة الإقتراع بلغت حتى الساعة الخامسة في محافظة...
وزارة الداخلية: نسبة الإقتراع بلغت حتى...
نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب...
نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب...
نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب...
نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب في قوى الامن الداخلي من توقيف عصابة ترويج عملات اجنبية مزورة في منطقة النبطية.

وفي التفاصيل انه وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب على طرق زفتا – النبطية من توقيف عصابة مؤلفة من شخصين كانا يروجان لعملات اجنبية مزورة من فئتي 50 و100 دولار اميركي في منطقة النبطية.
الإعلان


وتمت احالة الموقوفين وهما: ع.ع غنوم ( 44 عاما - برج البراجنة) و ز.ر شريم (34 عاما - حولا) الى الجهات القضائية المختصة للتوسع بالتحقيق معهما. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact