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04 كانون الثاني 2017
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تحطم مروحية عراقية ومقتل جميع افرادها

publishing date: 04/01/2017 03:52:05
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تحطم مروحية عراقية ومقتل جميع افرادها
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اعلن الجيش العراقي تحطم مروحية عراقية قرب بلدة بيجي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد ومقتل جميع افراد طاقمها المكون من اربعة اشخاص.
    
وافاد بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة بانه "اثناء تحليق احد تشكيلات طيران الجيش صباح الاربعاء سقطت احدى الطائرات بسبب خلل فني قرب بيجي وقتل جميع افراد الطاقم.
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