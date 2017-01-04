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04 كانون الثاني 2017
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سبعون شخصا مسجونون في طهران بتهمة "التجسس"

publishing date: 04/01/2017 03:54:25
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سبعون شخصا مسجونون في طهران بتهمة &quot;التجسس&quot;
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أعلن مدعي عام طهران أن سبعين شخصا مسجونون في طهران بتهمة "التجسس"، وفق ما نقلت عنه وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الايرانية.
 
واشار المدعي العام عباس جعفري دولت آبادي مساء الثلاثاء الى إن المدانين السبعين بالتجسس الذين يقضون عقوبتهم في سجون طهران (...) نقلوا الى الأعداء معلومات عن البلاد في مجالات مختلفة، ولا سيما النووي والعسكري والسياسي والاجتماعي والثقافي.
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ولم يذكر هوية المحكومين ولا مدة عقوباتهم ولا الدول "العدوة" التي نقلوا اليها المعلومات.
 
وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة القضائية الايرانية إدانة هذا العدد الكبير من الأشخاص بتهمة التجسس.
 
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