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04 كانون الثاني 2017
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نقولا للـLBCI : فليقدم جنبلاط اعتراضه في مجلس الوزراء

publishing date: 04/01/2017 04:26:03
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نقولا للـLBCI : فليقدم جنبلاط اعتراضه في مجلس الوزراء
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أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا ان هناك هدوءا وتفاهما داخل مجلس الوزراء ، لافتا الى أن هناك انفتاحا تاما بين الوزراء "وهذا يدل على الوفاق الذي حصل".

وراى نقولا ، في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI  ، أنه على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الاعتراض على ملف النفط داخل مجلس الوزراء، معتبرا أن الانتقاد سهل.
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ولفت نقولا  الى ان وضع المدير العام لهيئة "أوجيرو"عبد المنعم يوسف غير شرعي، مشددا  على وجوب ان يكون هناك محاسبة ليوسف كي يكون عبرة لأي شخص سيأتي بعده. واعتبر انه على القضاء ان يقرر إما تبرئته إما محاكمته.
 
 
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